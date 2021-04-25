В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает в штатном режиме, поэтому пассажирам не придется тратить время, они должны улететь без каких-либо проблем.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажир в петербургском аэропорту Пулково обнаружил в зале ожидания пропажу своей сумки с полумиллионом рублей. Выяснилось, что ее по ошибке взял с собой гражданин, улетевший в Екатеринбург. В транспортной полиции отметили, что такие случаи вовсе не редкость.