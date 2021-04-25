В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 28 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 28 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 13 045. Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 973 пациентам.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 7-1 новый ковид-пациент. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 526 человек.

Напомним, что 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый штамм COVID-19 мог появиться в Северной столице.