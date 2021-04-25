Воскресным утром Петербург свободен от пробок

Воскресным утром в Петербурге практически пустые дороги: свободному проезду мешают лишь дорожные работы и ДТП.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оценивающем дорожную ситуацию, пробки в городе к 9 часам утра составляют всего 1 балл. К 11:00 заторы вырастут до 2 баллов, а к 13:00 — до 3-х.

Небольшие заторы наблюдаются в Центральном , Василеостровском и Петроградском районах. Пробки собрались на Невском и Лиговском проспектах, Большом Пушкарском проспекте, Большом проспекте П.С., 8-ой линии В.О. и Садовой улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воскресенье в Петербурге станет одним из самых холодных дней апреля.