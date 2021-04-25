Водитель-рецидивист устроил стрельбу на Народного Ополчения

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна иномарки в Кировском районе Петербурга.

Преступный инцидент произошел в субботу, 24 апреля, во дворе дома №9 по проспекту Народного Ополчения. Ранним утром в отдел полиции поступило сообщение о стрельбе из авто Ford Focus. По словам заявителя, неизвестный сделал несколько выстрелов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте 47-летнего мужчину, находящегося в указанной иномарке.

Позже выяснилось, что подозреваемый ранее был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волховском районе мужчина устроил стрельбу на проезжей части.