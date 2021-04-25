Намерена голодать: петербурженке мешает бар на Литейном

Жительница Северной столицы решила объявить голодовку, потому как ей не дает покоя шумный бар на Литейном проспекте. Об этом женщина сообщила у себя на странице в социальных сетях «ВКонтакте».

Известно, что в борьбе за справедливость женщина перестанет употреблять пищу с ночи субботы 24 апреля и до конца воскресения. Тем самым она желает добиться действий от правоохранителей.

Так, чтобы начались какие-то действия еще на прошлой неделе ночью 18 апреля женщина заявила, что через 7 дней начнет голодать, если шум во дворе так и будет продолжаться после 23 часов.

Свое обещание Нина Гордеева сдержала, о чем объявила у себя на странице. В своем сообщении в социальной сети Гордеева объяснила, что уже начала голодать, что вызвало некий резонанс у публики.

«Голодаю ли я? Да! С нуля часов субботы и до конца воскресенья. Приходила полиция, но по запросу новостных каналов. Мое заявление от 18 апреля никто не читал. Приходили журналисты. Звонили депутаты. Большое спасибо всем, кто предложил помощь и выразил сочувствие», — написала петербурженка.

У себя же на странице в Сети Нина Гордеева поделилась фотографиями, на которых видно тщетную попытку урегулировать конфликт с руководством ночного заведения.

В беседе с «Mash на Мойке» женщина призналась, что увеселительное заведение давно всем поперек горла. Однако владелец бара настаивает на результатах экспертизы шума, которая показала, что звук не превышает норму.

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