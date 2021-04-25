В МВД отреагировали на сообщения о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

МВД отреагировало на сообщения о массовой драке фанатов "Спартака" и ЦСКА. Фото: группа "Спартака" / ВК

МВД отреагировало на сообщения о массовой драке фанатов "Спартака" и ЦСКА. Фото: группа "Спартака" / ВК

В Главном управлении МВД России по Москве прокомментировали сообщения о массовой драке между фанатами «Спартака» и ЦСКА на юго-востоке столицы.

«Информация, размещённая на некоторых интернет-порталах и в ряде СМИ, о якобы имевшей место потасовке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности», — цитирует заявление пресс-службы МВД РИА «Новости».

В нем же отмечается, что сообщений о пострадавших в результате «драки» в районе Орехово-Зуевского проезда, как и заявлений о телесных повреждениях кого-либо из ее «участников» не поступало.

В воскресенье, 25 апреля, в Москве состоится матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очередной футбольный тур чемпионата России не обошелся без инцидента. Фанаты «Зенита» и «Спартака» вступили в заварушку на трибунах стадиона в Петербурге. Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение поединка без болельщиков.