16-летний петербуржец упал с пятого этажа и не умер

Правоохранители Северной столицы начали проверку по факту попадания в больницу 16-летнего подростка, который выпал с пятого этажа своей квартиры. Об этом сообщает «47Channel».

Молодой человек попал в реанимацию после того, как упал с пятого этажа квартиры. О произошедшем полиции сообщили поздно ночью из Детской больницы, куда доставили мальчика.

По некоторой информации, парень выпал из окна вечером в субботу. Падение с высоты обернулось для мальчика черепно-мозговой травмой, повреждением позвоночника и переломами грудины и ребер.

Известно, что 16-летний подросток растет в неполной семье и при этом состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Таким образом, по факту инцидента проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что две школьницы убежали из петербургской больницы через окно.