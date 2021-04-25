В Индии сообщили о «коронавирусном шторме»

За сутки в стране зафиксировано 349,6 тыс. зараженных. Фото: Pixabay

За сутки в стране зафиксировано 349,6 тыс. зараженных. Фото: Pixabay

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм».

«Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», — цитирует его Reuters.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Индии бьет рекорд четвертый день подряд: за сутки в стране зафиксировано 349,6 тыс. зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за 22 апреля в стране зарегистрировали 332,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом Индия ставит рекорд по числу инфицированных вторые сутки подряд.