В Петербурге утро началось с пятибалльных пробок

На дорогах города действительны более 40 ограничений.

В Санкт-Петербурге этим утром, 26 апреля, на дорогах пятибалльные пробки. Ожидается, что спустя некоторое время они станут более загруженными. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Максимальные заторы будут к девяти часам утра, а затем ситуация улучшится – как минимум до обеда. Сейчас большая часть пробок заметна в историческом районе города: в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также введены более 40 ограничения движения, свободному перемещению на дорогах мешают и различные ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупредили, что воскресенье станет одним из самых холодных дней апреля.