На Маршала Казакова выпивший мужчина изнасиловал дочь собутыльницы

Женщина обратилась за помощью в больницу, где у нее диагностировали различные травмы.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после изнасилования женщины 1987 года рождения. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился 25 апреля на улице Маршала Казакова в одной из квартир. Там выпивали мужчина и женщина, после чего были совершенны насильственные действия сексуального характера в отношении дочери хозяйки.

После происшествия в больницу обратилась женщина 1987 года рождения. У нее диагностировали ряд травм, ей оказали медицинскую помощь, а затем отпустили.

Полицейские уже задержали предполагаемого насильника. Им оказался безработный мужчина 1987 год рождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге разыскивают мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю школьницу. Известно, что злоумышленника разговаривает с акцентом и у него на лице есть щетина.