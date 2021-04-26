Спрос на мотоциклы в Петербурге вырос более чем на 30%

Средняя стоимость мотоцикла с рук в Петербурге в апреле составила 270 тысяч рублей. Фото: pixabay

Средняя стоимость мотоцикла с рук в Петербурге в апреле составила 270 тысяч рублей. Фото: pixabay

Петербуржцы в этом году стали активнее интересоваться покупкой мотоциклов — за год спрос вырос на 31,1%.

По данным «Авито Авто», в этом апреле петербуржцы интересовались покупкой мотоциклов на 31,1% активнее, чем в апреле прошлого года. Спрос на скутеры и мопеды за год вырос на 35,5%.

Вместе с этим выросло и количество объявлений о продаже мотоциклов в Петербурге: за год цифра увеличилась на 10,1%, а объявлений о продаже мопедов и скутеров стало больше на 20,4%.

Средняя стоимость мотоцикла с рук в Петербурге в апреле составила 270 тысяч рублей, что почти на 15% больше, чем в прошлом году. Мопеды и скутеры в среднем продаются за 40 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобили с пробегом в России подорожали быстрее новых.