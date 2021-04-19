Автомобили с пробегом в России подорожали быстрее новых

Автомобили с пробегом в России подорожали быстрее новых
На сегодняшний день спрос на машины с пробегом остается стабильно высоким. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

За первые три месяца 2021 года поддержанные автомобили в России подорожали на 5,2%, тогда как рост цен на новые машины составил всего 3,8%. Это происходит из-за дефицита новых авто и их постоянного удорожания.

Как сообщает «Коммерсант», среди наиболее востребованных моделей на вторичном рынке цены быстрее всего росли на Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. По данным «Авто.ру», ускорение цен на поддержанные машины началось в прошлом году. Если с начала 2020-го автомобили на вторичном рынке подорожали на 25%, то цены на первичном подросли на 15%.

На сегодняшний день спрос на поддержанные машины остается стабильно высоким. Чаще всего автомобилисты подыскивают машину не старше трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Обычно такие авто покупают практически моментально.

С другой стороны, вторичный рынок не пополняется свежими моделями из-за дефицита новых авто. Объясняется это тем, что владельцы не спешат продавать машины на фоне падения доходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы.

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