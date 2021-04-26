Петербуржцам хотят упростить участие в управлении городом

В ЗакСе планируют обсудить законопроект о наказах избирателей.

В Санкт-Петербургском Законодательном собрании сегодня, 26 апреля, планируют рассмотреть законопроект о наказах избирателей. Инициатива нужна для развития прямой демократии, о чем сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В рамках проекта предложили учредить новую форму участия граждан в управлении делами государства. Для обращений будут установлены минимальные требования, чтобы упростить процедуру.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что благодаря законопроекту неравнодушные граждане смогут «реально участвовать в управлении родным городом».

«Наказ избирателя – самый главный закон для депутата. Если он принят – он должен быть выполнен, а не уйти «под сукно» или сгинуть в «долгом ящике» только потому, что кандидат в пылу предвыборной агитации обещал все и всем, даже не пытаясь здраво оценить свои возможности»,

— объяснил Макаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны доходы депутатов ЗакСа за 2020 год.