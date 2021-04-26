В лесах Петербурга проснулись редкие безногие ящерицы

В петербургских лесах этой весной вместе со змеями проснулись и веретеницы. Это безногие ящерицы, тело которых похоже на змеиное.

Зоолог Павел Глазков рассказал в своей группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте», что веретеницы отличаются от змей подвижными веками, то есть они могут моргать. В длину их змеевидное тело достигает 30 сантиметров.

Полное название удивительной ящерицы — веретеница ломкая. Если она замечает опасность, то может обломать и отбросить свой длинный хвост. По словам зоолога, ему очень повезло сфотографировать это существо при дневном освещении — обычно она ведет скрытный ночной образ жизни.

Безногие ящерицы живут под бревнами, камнями и в лиственной подстилке. Они занесены в Красную книгу Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге у метро заметили крякву, высиживающую яйца на клумбе.