В Петербурге завершился Кубок Губернатора по боксу: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге завершился Кубок Губернатора по боксу: фоторепортаж Gazeta.SPb
Больше всего золотых медалей у сборных России и Узбекистана. Фото: Gazeta.SPb

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

В Санкт-Петербурге завершился Международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга 2021». Он проходил с 19 по 24 апреля в КСК «Сибур Арена», в нем приняли участие спортсмены более чем 15 стран – из Кубы, Узбекистана, Казахстана, Индии, Шотландии, Таиланда, Нидерландов, Марокко и других.

Первое место разделили сборные России и Узбекистана – у каждой команды по четыре золотых медали. Россиянин Глеб Бакши получил свою без боя, так как его соперник заболел.

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на мероприятии и сделал несколько фотографий с турнира.

В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb
В Петербурге закончился турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 15 стран. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА в столичном дерби.

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