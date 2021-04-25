«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА в столичном дерби

«Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Матч прошел в воскресенье на стадионе «Открытие Арена» завершился со счетом 1:0 в пользу «красно белых». Единственный гол забил нападающий Джордан Ларссон.

Армейцы остались в меньшинстве на 37-й минуте после удаления полузащитника Ильзата Ахметова за фол против нападающего Александра Соболева.

«Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА с 46 очками идет шестым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» обыграл «Ротор» со счетом 6:0. Теперь у петербургской команды 58 очков, и «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч у них 2 мая в городе на Неве против «Локомотива».