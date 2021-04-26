«Оскар-2021»: образы звезд на красной дорожке

«Оскар-2021»: образы звезд на красной дорожке
Марго Робби. Фото: www.instagram.com/explore/tags/oscars

Долгожданный «Оскар» состоялся. В этом году дату торжества переносили несколько раз. Церемонию провели сразу в трех местах – не только в Лос-Анджелесе, но и в Лондоне, где из-за локдауна остались британские номинанты, а также в Париже. Соскучившиеся по ковровым дорожкам звезды не могли отказать себе в ярких нарядах.

Актриса Гленн Клоуз. Фото: www.instagram.com/glennclosenews

Первыми на красной дорожке появились Гленн Клоуз в Armani Privé, Мария Бакалова в Louis Vuitton и Эмиральд Феннел в Gucci.

Актриса Мария Бакалова. Фото: www.instagram.com/mariabakalovaofficial

Звезды соскучились по эффектным появлениям – многие отдали предпочтению золотому цвету. Наряды в разных оттенках золотого выбрали номинантка на «Оскар» за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей» Андра Дэй, Кэри Маллиган, Зария Симон и Лесли Одом-младшиий. Questlove дополнил свой черный костюм кроксами золотого цвета.

Актриса Кэри Маллиган. Фото: www.instagram.com/careyhmulligan/
Лесли Одом-младший. Фото: www.instagram.com/leslieodomjr
Questlove. Фото: www.instagram.com/explore/tags/questlove

Впрочем, нашлись и звезды, которые решили обойтись без фэшн-заявлений. Фрэнсис Макдорманд поднималась за «Оскарам» на сцену в классических лодочках. Победительница в номинации «Лучший режиссер» Хлоя Чжао выбрала однотонное платье Hermès вкупе с кроссовками. Ванесса Кирби появилась в нежно-розовом платье Gucci с длинным шлейфом.

Фрэнсис Макдорманд. Фото: www.instagram.com/francesmcdormandworld
Ванесса Кирби. Фото: www.instagram.com/vanessa__kirby

На этом фоне особо выделился Трэвон Фри, который пришел на церемонию в пиджаке с именами темнокожих людей, погибших от рук американских полицейских.

Трэвон Фри. Фото: www.instagram.com/travon

Как писала Gazeta.SPb, лучшим фильмом на «Оскаре» признали «Землю Кочевников». Картина основана на документальном романе американской писательницы Джессики Брудер и рассказывает об одинокой женщине, которая, потеряв работу, начинает кочевать по пустынному западу США.

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