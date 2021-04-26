В Петербурге разрешили проводить выпускные в детских садах

В Петербурге разрешили проводить выпускные в детских садах. Фото: Pixabay

В Петербурге разрешили проводить выпускные в детских садах. Фото: Pixabay

В Петербурге разрешили проводить выпускные в детских садах с участием родителей.

В Комитете по образованию со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора сообщили, что в отдельных группах детсада возможна организация выпускного вечера, но при условии соблюдения профилактических мероприятий.

На входе в детсад необходимо измерять температуру тела бесконтактным способом, участники должны обработать руки антисептиком, использовать маски и перчатки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Духовная академия закрылась на карантин из-за Covid-19. Ученики, которые общались с заболевшими, также будут обследованы на коронавирус, у них уже взяли необходимые анализы. Академия продолжит обучение в дистанционном формате.