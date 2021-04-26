В Петербурге во время прыжков на батуте пострадал четырехлетний ребенок

В Петербурге во время прыжков на батуте пострадал четырехлетний ребенок
Ребенок получил травму на батуте. Фото: pixabay.com

Во время прыжков на батуте в семейном парке развлечений на улице Савушкина четырехлетний ребенок получил травмы. Прокуратура Приморского района проводит проверку по факту случившегося.

В пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты проверят соблюдение требований федерального законодательства при эксплуатации аттракциона, а также даст оценку действиям сотрудников парка.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проводится доследственная проверка по поводу травмирования 6-летнего мальчика. Об этом сообщает главное следственное управление по Петербургу. В Северной столице в Центральном районе 23 февраля текущего года 6-летний мальчик получил травмы позвоночника.

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