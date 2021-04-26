В России первый компонент вакцины от COVID получили 11,9 млн человек

Первый компонент российской вакцины от COVID-19 получили 11,9 млн россиян. Из них 7,5 млн человек получили оба компонента. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что для достижения коллективного иммунитета в стране прививки от коронавируса должны получить не менее 69 млн человек.

Как сообщили «РИА Новости», вице-премьер страны обратилась к россиянам с просьбой вакцинироваться.

Напомним, лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2687 человек. На втором месте снова оказался Петербург – 706 новых ковид-пациентов. На третьем месте находится Московская область, в которой за сутки заболели 609 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге инвалиды смогут вакцинироваться от коронавируса на дому.