Пасмурная погода с мокрым снегом ждет Петербург 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в Северной столице прогнозируется прохладная и пасмурная погода. Город будет находиться под властью периферии циклона.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Ненастная погода ожидается в Петербурге из-за периферии циклона, который активизировался над Ивановской областью. Он сохранит в городе облака и дожди с мокрым снегом. Температура будет на 2-3 градуса ниже привычных для конца апреля значений.

Воздух сегодня днем прогреется всего до +5…+7 градусов. В Ленобласти разброс температур будет больше — от +3 до +8 градусов. Северо-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил Леус.

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