Архив СПбГУП: уникальные культурные сокровища на грани уничтожения?

Пока вокруг Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов разворачиваются скандальные события, выяснилось, что в вузе хранится культурно-историческое собрание, похоже, не имеющее аналогов в музеях страны.

Как говорится в обращении именитой профессуры вуза к руководству России, этот архив запечатлел отечественную культуру прошедших трех десятилетий и является уникальным наследием, которое требует срочного сохранения.

Речь идет о коллекции, включающей, в частности, бюсты Д.С. Лихачева, Ж.И. Алферова, Н.П. Бехтеревой, Д.А. Гранина, А.А. Вознесенского, Э.А. Рязанова и других выдающихся деятелей — всего 36 скульптур, выполненных выдающимися мастерами. Как следует из скринов документов, поступивших в распоряжение редакции, это движимое имущество может быть продано.

Представители ученого совета утверждают, что истинная стоимость такого архива — несколько миллиардов рублей, не говоря уже о его культурно-исторической ценности, а продать предлагается чуть не по цене лома. Кроме этого, по утверждению представителей Ученого совета в стенах университета издано свыше 1200 оригинальных книг тиражом свыше 1 млн экз., в т.ч. 59 выступлений Даниила Гранина, выпущено 5 томов с 600 выступлениями 140 членов Российской академии наук, прозвучавших в аудиториях вуза за последние 30 лет. Университет опубликовал труды более 50 членов Российской академии образования, а также около 5000 докладов участников Международных Лихачевских научных чтений из 59 стран мира.

В архив входят более 3 миллионов фотографий, тысячи часов видеосъемки наших великих современников и т.д.

В университете подчеркивают, что сохранение данного собрания — вопрос не только материальный, но и культурный. Авторы обращения к руководству страны настаивают на принятии государственного решения о сохранении историко-культурного и педагогического наследия СПбГУП. По их мнению, то, что происходит сейчас с вузом, может стать прецедентом для разрушения материальной базы и репутации любого учреждения науки и культуры, независимо от его заслуг перед Отечеством.