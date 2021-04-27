Многодетные семьи получат премии городского правительства за заслуги в воспитании детей

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присуждении почетного звания «За заслуги в воспитании детей» и одноименной премии, которые получат 14 многодетных петербургских мам.

1 степень и 100 тысяч рублей получит одна семья. 2 степень и 50 тысяч рублей получат 3 семьи, а 3 степень и 25 тысяч — 10 семей.

I степень выдаётся за воспитание 10 и более детей, II степень — 7, 8 или 9 детей, и III степень — 5 или 6 детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российских студентов отпустят на каникулы с 1 по 10 мая. Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Афанасьев заявил, что сейчас министерство работает над приказом об объявлении дополнительных каникул для студентов на майские праздники, а также уточняет формулировку, передает ТАСС.