На майские праздники из Петербурга в Выборг запустят дополнительные «Ласточки»

Дополнительные электропоезда «Ласточки» свяжут Петербург и Выборг на майские праздники. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Больше поездов будут ходить на маршруте Петербург — Выборг 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. Электричка №7917 будет отходить с Финляндского вокзала в 11 часов 30 минут и прибывать в Выборг в 12 часов 45 минут. Обратный поезд №7920 будет отправляться из Выборга в 18 часов 26 минут и прибывать на конечную остановку в 19 часов 43 минуты.

Пассажиры могут посмотреть подробный график движения поездов на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в преддверии майских праздников в Ленобласти резко вырос спрос на загородный отдых. На сегодняшний день забронировано 98% жилья.