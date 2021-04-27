Вдова скульптора Шустрова погибла от огнестрельного ранения: рядом с телом нашли пистолет «Браунинг»

Около полуночи в понедельник, 26 апреля, в квартире одного из домов по проспекту Римского-Корсакова нашли тело женщины с огнестрельным ранением головы. Умершая — вдова известного петербургского скульптора Романа Шустрова, Мария Касьянова.

По информации правоохранительных органов, заявление о трупе поступило к ним в 23:39 26 апреля. Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили тело Марии Касьяненко, а рядом — пистолет «Браунинг K.P.D.B. №247». Стражи порядка изъяли оружие, 4 патрона, а также следы рук и обуви.

Мария — художница, скульптор и ювелир, она ушла из жизни в возрасте 35 лет. Меньше трех недель Касьяненко не дожила до годовщины смерти своего супруга, Романа Шустрова. Автор полюбившихся горожанам ангелов скончался 14 мая 2020 года на 61-м году жизни. 5 мая его госпитализировали в Мариинскую больницу с двусторонней пневмонией, спровоцированной коронавирусной инфекцией. К сожалению, спасти художника врачам не удалось.

Тетя Марии, Евгения Манро, и друг семьи, депутат Борис Вишневский, предполагают, что она не смогла пережить потерю мужа. Кроме того, 25 апреля 2020 года ушел из жизни старший брат Романа, Александр, что также стало большим потрясением для семьи Шустровых. Кстати, Роман, возможно, заразился ковидом от брата — Александр попал в на больничную койку с травмой ноги, а уже в медицинском учреждении подхватил инфекцию.

Но коварный вирус проявился не сразу, анализ подтвердил болезнь уже после его смерти. Все это время Шустров ухаживал за старшим братом, а после и сам оказался в больнице — и, к сожалению, не вышел оттуда.

Скульптура его авторства на набережной реки Карповки, напротив входа в Первый мед, теперь символизирует память о врачах, отдавших свои жизни в борьбе с коронавирусной инфекцией.