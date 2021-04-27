Локдаун в Турции не будет распространяться на туристов

Новые ограничения, введенные в Турции на фоне сложной эпидемиологической ситуации, не коснутся иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны.

Так, послабление касается только иностранных граждан, находящихся в Турции недолгое время в качестве туристов.

Иностранцы, имеющие вид на жительство или находящиеся под временной международной опекой, попадают под действие введенных мер.

Наступающий турсезон уже стал провальным для Турции. Напомним, Россия запретила полёты в Турцию неделю назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на курортах Турции стали массово избавляться от отелей.