Локдаун в Турции не будет распространяться на туристов

Новые ограничения, введенные в Турции на фоне сложной эпидемиологической ситуации, не коснутся иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны.
Так, послабление касается только иностранных граждан, находящихся в Турции недолгое время в качестве туристов.
Иностранцы, имеющие вид на жительство или находящиеся под временной международной опекой, попадают под действие введенных мер.
Наступающий турсезон уже стал провальным для Турции. Напомним, Россия запретила полёты в Турцию неделю назад.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на курортах Турции стали массово избавляться от отелей.