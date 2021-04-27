На курортах Турции стали массово избавляться от отелей

Прошлый раз на продали сразу 4 отеля – на курорте Измир и в других городах. Фото: pixabay

Прошлый раз на продали сразу 4 отеля – на курорте Измир и в других городах. Фото: pixabay

Массовую распродажу гостиниц на курортах Турции заметили местные СМИ.

Пока продают небольшие не популярные у российского туриста курорты. Однако, это тревожный звоночек для всех туристов. Всё больше и больше предпринимателей из-за банкротства и коронавирусной обстановки продают свои отели.

Отели продают на аукционах. Прошлый раз на продали сразу 4 отеля – на курорте Измир и в других городах. Отель Grand Ereğli в городе в Зонгулдак Эрегли за 7.5 миллионов турецких лир.

Наступающий турсезон уже стал провальным для Турции. Напомним, Россия запретила полёты в Турцию неделю назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции призвали власти признать Крым российским. От правительства потребовали взять под контроль военбазы, выслав военных США. Демонстранты призвали признать независимость Абхазии и начать дипломатконтакты с Россией.