В Турции призвали власти признать Крым российским

Демонстранты призвали признать независимость Абхазии и начать дипломатконтакты с Россией, Ираном и Азербайджаном. Фото: unsplash

Демонстранты призвали признать независимость Абхазии и начать дипломатконтакты с Россией, Ираном и Азербайджаном. Фото: unsplash

Власти Турции должны ответить на признание президентом США геноцида армян в Османской империи. Так выступила партия Vatan на митинге перед посольством США в Анкаре, в понедельник, сообщили в пресс-службе политической организации.

Руководство Турции должны признать Крым российским, по мнению митингующих. От правительства потребовали взять под контроль военбазы, выслав военных США.

Демонстранты призвали признать независимость Абхазии и начать дипломатконтакты с Россией.

Требования к правительству назначил генсек Vatan. Партия провела похожий митинг перед консульством США в Стамбуле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция ввела локдаун из-за коронавируса. «С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты», — цитирует президента страны Тайипа Эрдогана РИА «Новости». Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться с обязательным разрешением, транспорт будет работать при загруженности в 50%.