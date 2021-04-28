В Петербурге раскрыли жестокое убийство водителя большегруза в конце 90-х

Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых убийц водителя большегруза. Преступление произошло в конце 90-х.

По информации петербургского главка МВД, в июле 1999 года в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже сына 1972 года рождения. Мужчина работал водителем и занимался грузоперевозками на территории Петербурга и Ленобласти. Он ушел на работу и не вернулся.

Было установлено, что 19 июля 1999 года он загрузился медью на складе на Старогатчинском шоссе и должен был ехать в морской порт Петербурга. В тот же день на пейджер его начальника пришло сообщение, что большегруз сломан и находится в Павловске. Вскоре полиция нашла вскрытую машину без груза. Было заведено уголовное дело об убийстве.

Во вторник, 27 апреля 2021 года, были пойманы подозреваемые: 52-летний житель Псковской области и 54-летний петербуржец.

Выяснилось, что 20 июля 1999 года они увидели забуксовавший большегруз МАЗ на Горной улице, после чего напали с ножом на водителя и украли медь. Тело сбросили в канаву у дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали бойца ММА Артема Тарасова из-за потасовки на вокзале.