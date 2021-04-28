Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине
Станция скорой помощи находится в отдельном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин осмотрел новое здание станции скорой помощи в городе Пушкине в Северной столице и поздравил ее сотрудников с Днем работника скорой медпомощи.

Станция скорой помощи находится в отдельном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. На участке расположены гаражные боксы для скорых.

Эксплуатация здания началась летом прошлого года. В нём находятся 10 бригад. Здесь есть всё для работы и отдыха. Это диспетчерская, комната ожидания, учебная комната, комнаты отдыха, кабинеты осмотра и другие.

День работника скорой медицинской помощи новое отделение новости СПб праздник пушкин


 

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