Власти Петербурга потратят более 400 млрд рублей на строительство концевой линии метро

За три года проект стал дороже в полтора раза.

В Санкт-Петербурге будут строить кольцевую линию метро, которая будет включать 20 станций, 14 из которых – это пересадочные узлы. За несколько лет проект несколько раз дорожал и в итоге начал стоить в полтора раза дороже, чем задумывалось изначально. Об этом пишет Peterburg2.

Власти отмечали, что строительство одного километра кольцевой линии метрополитена составит 11 миллиардов рублей. Это значит, что построить все станции метро обойдется в 440 миллиардов рублей – сумма равная половине годового бюджета города.

Журналисты подсчитали, что на данный момент Смольный потратил на строительство кольцевой линии 340 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проект кольцевой линии метро Петербурга разработают за полтора года. За это время специалисты разработают маршрут от станции «Площадь Калинина до станции «Ладожская-2».