В Петербурге спрос на курьеров вырос в три раза за год

Пик спроса на новых сотрудников в службу доставки пришелся на январь и февраль 2021 года.

В Санкт-Петербурге заметили рост спроса на курьеров за последний год. В них стали нуждаться в три раза больше, чем до пандемии коронавируса. К такому мнению пришли в VK Работа и сервисе Самокат.

Больше всего в курьерах нуждались в январе и феврале 2021 года. На спрос влияет не только интерес специалистов, но и растущая зарплата. В среднем курьеры зарабатывают более 65 тысяч рублей – их зарплаты выросли на 36%.

Чаще всего в Петербурге курьерами работают мужчины в возрасте 18-24 лет. Меньше всего профессией интересуются люди 25-34 года. При этом нет разницы, какое образование у кандидата – на должность претендуют и со средним образованием, и с высшим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодого курьера «Яндекс.Еды» задержали за убийство бывшего отчима в Петербурге.