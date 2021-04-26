Молодого курьера «Яндекс.Еды» задержали за убийство бывшего отчима в Петербурге

Молодого курьера &#171;Яндекс.Еды&#187; задержали за убийство бывшего отчима в Петербурге
Убийство произошло в квартире на Софийской, 42/2. Фото: google.maps

Молодого человека из Фрунзенского района заподозрили в убийстве бывшего мужа матери. Труп мужчины нашли в квартире на Софийской.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 25 апреля в полицию обратилась хозяйка квартиры на Софийской улице, 42/2. Она сообщила, что у нее дома находится труп ее бывшего мужа.

Прибывший наряд полиции задержал 21-летнего парня, работающего курьером доставки «Яндекс.Еда». Стражи порядка предполагают, что он зарезал бывшего отчима — 41-летнего неработавшего мужчину. Это произошло во время ссоры, которая возникла в результате длительного конфликта. Отчим погиб на месте.

На месте преступления изъяли отпечатки пальцев, окровавленный нож и упаковку из-под него, смартфоны. Следователи открыли уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге обнаружен труп мужчины с синяком под правым глазом.

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