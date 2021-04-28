Петербуржцев предупредили о ночных заморозках 29 апреля

В четверг, 29 апреля, в Северной столице ожидается облачная погода и небольшой дождь.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», предстоящей ночью существенных осадков не будет, днем пройдет небольшой дождь.

В темное время суток температура воздуха составит +1…-1 градус, днем потеплеет до плюс 6-8 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Скорость западного, юго-западного ветра достигнет 7-9 метров в секунду. Ночная температура составит +1…-1 градус, днем — 6-8 градусов выше нуля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.