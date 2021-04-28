Ксения Собчак пожаловалась на свою внешность

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что на протяжении всей жизни испытывает трудности из-за своей внешности. По ее мнению, она нефотогенична.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она сопроводила его фотографией, на которой запечатлена в узорчатом платье коричневого цвета.

«Всю жизнь мучаюсь», — призналась телеведущая.

Подписчики отметили, что для них Собчак выглядит обаятельно, как на фотографиях, так и в жизни. Они также пожелали бологеру принять себя такой, какая есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак показала ягодицы в леопардовом купальнике.