Песков прокомментировал статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России

Песков прокомментировал статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг опубликованную информацию. Фото: kremlin.ru

Нет никакой «неофициальной статистики» российского правительства по коронавирусу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой сообщалось о том, что в Россию приходит третья волна COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что «никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может на этот счет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что статью Bloomberg также прокомментировал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия Россия


 

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