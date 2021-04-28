Песков прокомментировал статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России

Нет никакой «неофициальной статистики» российского правительства по коронавирусу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой сообщалось о том, что в Россию приходит третья волна COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что «никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может на этот счет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что статью Bloomberg также прокомментировал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.