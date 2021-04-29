В Пулково в четверг задержали два рейса

Сегодня, 29 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали один внутренний рейс и один международный, сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс YC 849 до Ноябрьска. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Ямал» поднимется в небо в 03:20, однако по неизвестным причинам рейс был задержан на 2,5 часа. Теперь вылет назначен 05:50.

Далее задержан рейс FV 4537 до австрийской Вены. Самолет должен был вылететь в 10:05, но время вылета сдвинули более чем на 2 часа — рейс отправится в 12:25.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково.