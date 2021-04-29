Пациент психбольницы угрожал взорвать метро Петербурга во время прибытия Путина

Пациент психбольницы угрожал взорвать метро Петербурга во время прибытия Путина
Психбольной сообщил о "бомбе" в метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция задержала местного жителя, угрожавшего взорвать «бомбу» в городском метрополитене в день приезда президента Владимира Путина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ранним утром 28 апреля на электронную почту ФСБ России поступило сообщение о «заминировании» метрополитена Петербурга.

«На этой неделе во время прибытия Владимира Путина в Санкт-Петербург террористы взорвут бомбу в метро», — говорилось в сообщении.

Полицейские искали подозрительные предметы на всех 72-х станциях подземки, однако взрывчатых веществ или взрывных устройств там не оказалось. Эвакуировать пассажиров и сотрудников метро не стали.

Предполагаемый преступник был найден вечером в квартире на улице Вавилова, 24 в Колпино. Им оказался 34-летний неработающий мужчина. Из квартиры изъяли корпус учебной гранаты, системный блок, смартфон и отпечатки пальцев.

Возбуждено уголовное дело. Самого петербуржца направили в психбольницу на набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что анонимы сообщили в администрацию президента о «бомбах» в петербургских офисах «ВКонтакте», «Mail.ru» и «Яндекса».

заведомо ложное сообщение об акте терроризма лжеминирование метро новости СПб


 

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