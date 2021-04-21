Анонимы сообщили в администрацию президента о «бомбах» в петербургских офисах «ВКонтакте», «Mail.ru» и «Яндекса»

Полицейские осмотрели сразу семь офисов, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские осмотрели сразу семь офисов, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники петербургской полиции накануне искали взрывчатку в офисах «ВКонтакте», «Mail.ru», «Яндекса», а также Роскомнадзора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на этот раз анонимы решили отправить сообщения о минировании в администрацию президента РФ.

На сайт госоргана пришло следующее сообщение: «в г. Санкт-Петербург заминированы: офис «ВКонтакте», офис «Mail.ru», офис «Яндекса», офис «Роскомнадзора», взрывы прогремят 1 мая».

Полицейские осмотрели сразу семь офисов, но каких-либо подозрительных предметов так и не нашли. Эвакуацию проводили только в офисе «Яндекса» на Пискаревском проспекте, на улицу были выведены 680 человек.

Материалы передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские искали бомбы в «заминированных» 567 магазинах, судах и больницах.