Ленобласть определит лучшие волонтерские проекты

В Ленинградской области те инициативы, которые по итогам выборов выиграют, получат возможность принять участие в федеральном этапе конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте Ленобласти.

Ленобласть начала принимать заявки для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтеров «Регион добрых дел».

Как стало ясно из информации на сайте, молодые люди имеют возможность предоставить свою инициативу. Для это создано четыре направления. Они связаны с «добрыми делами» школьников и студентов, с посильной помощью от трудоспособного населения и «серебряным» ответвлением.

Известно, что приниматься заявки будут вплоть до 11 мая.

Вся необходимая информация есть на официальном сайте регионального комитета по молодежной политике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учащихся школ в Ленинградской области освободили от занятий с 4 по 7 мая.