Академик РАН рассказал, что иммунитет спасет и от «северо-западного» штамма коронавируса

Академик РАН рассказал, что иммунитет спасет и от &#171;северо-западного&#187; штамма коронавируса
Иммунитет спасет и от "северо-западного" штамма коронавируса. Фото: pixabay

Российский ученый, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян объяснил, что иммунитет, который человек получит на выходе, либо же вакцинировавшись, либо переболевши сможет защитить и от «северо-западного» штамма.

В разговоре с «Известиями» ученый отметил, что впервые такой коронавирус был определен у жителя Петербурга в марте 2021 года. Затем же он «пополз» и по другим регионам. Однако сегодня он не является опасным, если говорить об иммуногенности.

Тотолян утешил граждан, когда сказал, что уже выработанный иммунитет встанет на защиту здоровья человека. Он справится и со старым, и с новым вариантом инфекции.

Стоит сказать, что о развитии «северо-западного» штамма не так давно поведала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом исследователи заметили, что некие особенности коронавируса говорят о том, что в город на Неве его могли завести откуда-то извне.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказала, что Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу

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