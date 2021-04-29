Скорая и МЧС на Светлановском, автобус с детьми на Афонской, сбитый самокатчик и пикап в кювете: ДТП в Петербурге и Леонбласти за последние сутки

За последние сутки в Северной столице и за её пределами произошло как минимум четыре серьезных дорожно-транспортных происшествия.

Вечером в среду, 28 апреля, пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы столкнулись два «Мерседеса». И не просто столкнулись: одна из машин, поворачивая налево, не уступила другой, в результате чего легковушка с такой силой врезалась во внедорожник, что как бы «подлезла» под него.

О пострадавших пока ничего неизвестно, но машины получили сильные повреждения. По счастливому, — или не очень, — случаю в момент столкновения мимо проезжала карета скорой помощи, поэтому врачи прибыли к месту аварии в считанные секунды. Ждать сотрудников МЧС, которые «разнимали» автомобили», пришлось немного дольше. Инцидент попал на запись камер наблюдения, поэтому определить, кто стал виновником инцидента, вероятно, не составит труда.

Другая авария произошла утром 29 апреля на пересечении Афонской и Поклонногорской улиц: одним из участников ДТП стал автобус, перевозивший детей. Инцидент также попал на камеры. Ролик, опубликованный в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» показывает, что «Киа», поворачивая на главную, даже не подумала сбавить скорость, направляясь прямо под колеса автобуса, а тот не успел затормозить.

От сильного столкновения или «на автомате», водитель автобуса выехал на встречную полосу — прямо под едущий «КамАЗ». К счастью, большегруз успел затормозить. «На ровном месте», — удивляются комментаторы произошедшему. И действительно, движение на этом отрезке пути сложно назвать скоростным или напряженным. Вероятно, спровоцировала аварию невнимательность одного из участников.

Однако, сегодня, уже произошли два ДТП с жертвами. Так, на Выборгской набережной под колесами авто оказался мужчина на самокате. По словам очевидцев, все случилось, когда машина выезжала с парковки, и водитель не заметил пешехода. Неизвестно, насколько серьезные травмы получил пострадавший, но к месту аварии позже подъехала скорая помощь.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло минувшим утром на 230-м километре трассы «Кола». Пикап Great Wall слетел в кювет и перевернулся на крышу — водитель не справился с управлением на внезапно засыпанной снегом трассе. Доставать мужчину из покореженного авто пришлось спасателям из Лодейного Поля. К счастью, автомобилист выжил, хоть и получил травмы. Сейчас он находится под присмотром медиков.