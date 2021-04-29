Бекмамбетов рассказал, почему стоит увидеть военную драму «Девятаев»

Бекмамбетов рассказал, почему стоит увидеть военную драму &#171;Девятаев&#187;
Тимур Бекмамбетов рассказал о съемках фильма "Девятаев". Фото: скриншот телеканала "Санкт-Петербург"

Военную драму «Девятаев», снятую в Петербурге и Кронштадте, стоит увидеть, потому что никто никогда не снимал воздушные бои так, как это сделали создатели картины. Об этом рассказал режиссер фильма Тимур Бекмамбетов.

В среду, 28 апреля, в Петербурге состоялась закрытая премьера военной драмы режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Создатели и участники проекта рассказали самые интересные факты о кинокартине.

Бекмамбетов рассказал в интервью для телеканала «Санкт-Петербург», что во время просмотра картины зритель сможет оказаться внутри самолета, в самом пекле боя в воздухе, чего не было в других фильмах.

Он отметил, что актер Павел Прилучный, исполнивший главную роль, сидел в кабине, а вокруг него на 360 градусов были расположены экраны. Трофимов также выразил надежду, что зрители оценят технологическую составляющую фильма.

По словам сына летчика Михаила Девятаева Александра, который принял участие в создании фильма как консультант, картина является правдой о том страшном времени и о том, что смогли сделать люди.

«Это история отношений, а не про «стрелялки»», — заявил Прилучный.

Главные роли в картине также сыграли Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 апреля «Девятаев» вышел в российский прокат.

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