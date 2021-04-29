Военная драма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» вышла в прокат

Военная драма Тимура Бекмамбетова &#171;Девятаев&#187; вышла в прокат
Главную роль исполнил актер Павел Прилучный. Фото: кадр из трейлера к фильму "Девятаев"

Сегодня, 29 апреля, в российский прокат вышла военная драма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Главную роль исполнил актер Павел Прилучный.

Картина основана на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. События разворачиваются летом 1944 года, в разгар Великой Отечественной войны. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Его ставят перед выбором — либо вернуться в небо и воевать на стороне врага, либо отправиться в концлагерь. Отчаянный летчик выбирает третий вариант — совершить побег.

Однако сбежать с засекреченного острова, где фашисты проводят испытания крылатых ракет, не так просто. Зато можно улететь. Девятаев выбирает в качестве средства для спасения новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту.

В фильме также снялись Павел Чинарев, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Данила Козловский назвал фильм «Чернобыль» историей про самопожертвование.

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