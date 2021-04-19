Актер Данила Козловский назвал фильм «Чернобыль» историей про самопожертвование

Фильм повествует о 3 ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС о водолазе, пожарном и инженере. Фото: Baltphоto/Павел Долганов

Фильм повествует о 3 ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС о водолазе, пожарном и инженере. Фото: Baltphоto/Павел Долганов

Известный российский актер Данила Козловский рассказал, какую идею он собирался донести до зрителей в своём фильме “Чернобыль”.

Данила Козловский впервые выступил в роли режиссера исторической кинематографической драмы “Чернобыль”. Фильм повествует о 3 ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС о водолазе, пожарном и инженере.

Козловский сообщил, что своим фильмом он просто хотел придать огласке историю простых людей, вынужденных, что им сделать в сложившихся опасных обстоятельствах: отказаться или стать героями.

По мнению Козловского, ему интересен простой человек в эпицентре катастрофы.

«За всем этим стоит человек”, — пояснил режиссер.

Премьера “Чернобыля” прошла 15 апреля. В главных ролях Данила Козловсий и Оксана Акиньшина.

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