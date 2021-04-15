Фильм «Мортал Комбат» возглавил российский прокат в выходные

Фильм &#171;Мортал Комбат&#187; возглавил российский прокат в выходные
Фильм вышел в прокат в прошлый четверг. Фото:: скрин трейлера "Мортал Комбат".

Фантастический боевик «Мортал Комбат» стал лидером российского кинопроката в эти выходные. С 8 по 11 апреля картина заработала около 500 миллионов рублей, сообщает kinobusiness.com.

Фильм вышел в прокат в прошлый четверг. История рассказывает о бойце смешанных единоборств Коуле Янге, который начинает тренироваться с другими опытными бойцами, чтобы сразиться с врагами из Внешнего мира и устранить опасность, грозящую Земле.

На второе место по кассовым сборам попала экранизация российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» режиссера Олега Трофима. За два дня картина заработала 68,6 млн рублей. Сюжет рассказывает о майоре полиции Игоре Громе, который работает в Петербурге и пытается поймать человека, скрывающегося под маской Чумного Доктора.

На третьей строчке рейтинга оказался американский боевик «Годзилла против Конга». С 8 по 11 апреля он собрал 67,4 млн рублей. Это история о схватке двух титанов, спровоцированной неведомой силой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка «Окно в мир архитектуры».

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