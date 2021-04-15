В Петербурге открылась выставка «Окно в мир архитектуры»

«Окно в мир архитектуры» — так называется выставка, которая открылась в Санкт-Петербургском союзе архитекторов, сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре. На ней представлены работы участников трех архитектурно-художественных конкурсов для школьников и студентов колледжей. Всего в экспозиции — более 100 работ конкурсантов.

Организаторы выставки: Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж и Санкт-Петербургский союз архитекторов, при поддержке Комитета по градостроительству и архитектуре. Название выставки символично: она последовательно открывает четыре «окна» в мир архитектуры.

Первое – это работы участников всероссийского архитектурно-художественного творческого конкурса «Мир удивительной архитектуры». В этом году он был посвящен архитектуре Санкт-Петербурга. Второе «окно» – это работы по композиционному моделированию участников конкурса «Ступени творчества» на тему «Окна Петербурга».

Третье «окно» открывает мир Арктики. Школьники и студенты посвятили свои работы 200-летию начала освоения Арктики. На выставке представлены дипломные проекты музея Арктики — студентов выпускного курса архитектурного отделения Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа.

И четвертое «окно» – работы, посвященные 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Это макет территории храма и самого храма Александра Невского в Усть-Ижоре – именно здесь в 1240 году произошла знаменитая Невская битва.

Выставка работает до 23 апреля, в Зеленой гостиной Дома архитектора (особняка А. Половцова), по адресу: ул. Большая Морская д.52.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание «Мюзик-Холла» ждет реконструкция.