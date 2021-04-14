Здание «Мюзик-Холла» ждет реконструкция: Gazeta.SPb вспоминает, как проводят ремонтные работы на знаковых объектах Петербурга

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию петербургского «Мюзик-Холла» в Александровском парке. Здание хотят сделать более современным и удобным в эксплуатации.

Так, в рамках ремонтно-восстановительных работ в здании увеличат высоту подвального этажа, организуют доступную среду для маломобильных граждан, изменят положение ярусов зрительного зала, чтобы сцены было лучше видно. Кроме того, планируется раскрыть проемы для естественного света в помещениях и оборудовать репетиционный зал в подкупольном пространстве. Реконструкция, естественно, будет проводиться за счет бюджета Северной столицы, но сколько потребуется на изменения — пока не уточняется.

Проект улучшения «Мюзик-Холла» выглядит убедительным и перспективным, и хочется, чтобы все высказанные намерения воплотились в реальности. В современной истории Петербурга, к сожалению, много и других примеров. Вспомним о попытке реконструкции СКК «Петербургский», обернувшейся трагедией — эпичным разрушением здания, гибелью рабочего и уголовным делом.

Между тем, пока правоохранительные органы занимаются расследованием причин и обстоятельств инцидента, произошедшего 29 января 2020 года, Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового ледового дворца на месте спортивно-концертного комплекса. Усилия политиков, градозащитников и просто неравнодушных петербуржцев по защите яркого примера советской архитектуры остались напрасными.

На 14-й линии Васильевского острова совсем недавно и по неизвестным пока причинам также решили не сохранять здание бывшей школы №575 — вместо восстановления его снесут. По анонимному заявлению одного из рабочих со стройплощадки, «здание будет демонтировано полностью, до котлована».

Непредсказуемые изменения ждут здание на улице Рубинштейна, рядом с торговым центром «Владимирский пассаж» — его хотят снести, а на этом месте построить гостиницу. Еще одну двухэтажную постройку по соседству планируют реконструировать и, в том числе, надстроить несколько этажей, чтобы совместить их с комплексом ТЦ.

Нередко щедрое финансирование реконструкционных и реставрационных работ привлекает недобросовестных подрядчиков, судебные тяжбы с которыми впоследствии затягиваются на года, как и восстановление отданных им объектов. Так, 15 апреля Арбитражный суд повторно рассмотрит иск Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации к компании «Меандр», которая была подрядчиком по реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Ремонт здания длится уже 7-й год, за это время в работы вложили миллиарды рублей и разорвали контракты с тремя подрядчиками.

«Меандр» получил договор в 2017-м. Спустя два года соглашение расторгли, но компания успела потратить 134 млн рублей аванса, не выполнив обещанных работ. Руководство организации, меж тем, арестовали в 2020 году в рамках расследования дела о мошенничестве при реставрации консерватории. На фоне расследования российские власти снова распределяют финансирование восстановления объекта — вложить в проект готовы больше 13 млрд рублей.

Есть, к счастью, и оптимистичные примеры. Так, особняк Бремме на Васильевском острове решили не демонтировать, а привести в порядок. Владелец планирует реконструировать фасады, окна, двери, лестницы и фонари, а также установить на уникальной деревянной постройке начала XIX столетия мемориальную доску.

Также 13 апреля наконец открылся для посетителей Елагин дворец. Реставрационные работы в здании все еще продолжаются, но основную часть уже завершили — восстановление длилось еще с 2000-х годов. Только за последние пять лет на ремонт дворца из городского бюджета направили почти 300 млн рублей.