Двор «Владимирского пассажа» на Рубинштейна могут реконструировать под гостиницу

На улице Рубинштейна в Петербурге хотят снести двухэтажное здание и на его месте построить гостиницу.

В среду, 20 января, проект реконструкции представят на Градостроительном совете при правительстве города. Также, согласно проекту, могут заняться реконструкцией соседнего двухэтажного здания и увеличить его этажность. Новые постройки станут составляющими единого комплекса торгового центра «Владимирский пассаж».

Как сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре, под реконструкцию отдадут участок в 1 880 квадратных метров. На его территории запроектированы места для отдыха, кафе с летней террасой и автостоянки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге было подписано соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада.