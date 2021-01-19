Двор «Владимирского пассажа» на Рубинштейна могут реконструировать под гостиницу

Двор &#171;Владимирского пассажа&#187; на Рубинштейна могут реконструировать под гостиницу
"Владимирский пассаж". Фото: скриншот гугл карты

На улице Рубинштейна в Петербурге хотят снести двухэтажное здание и на его месте построить гостиницу.

В среду, 20 января, проект реконструкции представят на Градостроительном совете при правительстве города. Также, согласно проекту, могут заняться реконструкцией соседнего двухэтажного здания и увеличить его этажность. Новые постройки станут составляющими единого комплекса торгового центра «Владимирский пассаж».

Как сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре, под реконструкцию отдадут участок в 1 880 квадратных метров. На его территории запроектированы места для отдыха, кафе с летней террасой и автостоянки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге было подписано соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада.

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