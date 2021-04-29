Директору центра «Феникс», где умер актер Марьянов, дали условный срок

С 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. Фото: кадр из фильма "Игра в правду"

С 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. Фото: кадр из фильма "Игра в правду"

Директор реабилитационного центра «Феникс», в котором умирал актер Дмитрий Марьянов, получила три года условно.

Об этом стало известно в четверг 29 апреля. Против главы «Феникса» было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.

Несмотря на то, что глава медучреждения знала о наличии у Марьянова сложного заболевания, она не дала согласие на его транспортировку в больницу. В итоге артист оказался в руках врачей, благодаря звонку одного из клиентов «Феникса», однако, было уже поздно.

Как сообщил Следственный комитет РФ, суд приговорил главу «Феникса» к трем годам условно. Кроме того, она обязана оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей и выплатить миллион рублей компенсации сыну Марьянова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о завершении расследования по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова.